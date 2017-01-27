Полиция и ГИБДД устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Псковском районе. ФОТО

На месте ДТП, произошедшего сегодня утром на автодороге Псков — Неелово — Кривск, работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства аварии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сегодня, 28 января, в 08.30, на 2 километре автодороги Псков-Неелово-Кудина Гора водитель автомашины «Сузуки Гранд Витара» 1957 года рождения не справился с управлением и совершил съезд в кювет. В результате транспортное средство перевернулось. Погиб сам водитель и его пассажирка 1957 года рождения.

Фотоматериалы предоставлены пресс-службой УМВД России по Псковской области

Источник: Псковская Лента Новостей