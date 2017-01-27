Полиция и ГИБДД устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Псковском районе. ФОТОНа месте ДТП, произошедшего сегодня утром на автодороге Псков — Неелово — Кривск, работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства аварии, сообщили Псковской Ленте...5
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Полиция и ГИБДД устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Псковском районе. ФОТО
28.01.2017 11:48 ПЛН, Псков
На месте ДТП, произошедшего сегодня утром на автодороге Псков — Неелово — Кривск, работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства аварии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Сегодня, 28 января, в 08.30, на 2 километре автодороги Псков-Неелово-Кудина Гора водитель автомашины «Сузуки Гранд Витара» 1957 года рождения не справился с управлением и совершил съезд в кювет. В результате транспортное средство перевернулось. Погиб сам водитель и его пассажирка 1957 года рождения.
Фотоматериалы предоставлены пресс-службой УМВД России по Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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