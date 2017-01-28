ДТП с участием легкового автомобиля произошло в Опочецком районе

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по региону, в 10:01 29 января поступило сообщение о ДТП по адресу: Опочецкий район, 401-й км трассы Р-23, с участием легкового автомобиля.

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?

Да, оба нужны

Нет, можно убрать ближний к Рижскому проспекту







