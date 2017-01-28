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ДТП с участием легкового автомобиля произошло в Опочецком районе
29.01.2017 11:34 ПЛН, Псков
Пожарно - спасательные подразделения Псковской области принимали участие в ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия в Опочецком районе.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по региону, в 10:01 29 января поступило сообщение о ДТП по адресу: Опочецкий район, 401-й км трассы Р-23, с участием легкового автомобиля.
Для ликвидации последствий ДТП привлекались 1 единица техники, 3 человека.
Информация о пострадавших уточняется.
Источник: Псковская Лента Новостей
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