www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

При попытке скрыться врезался в забор Депутаты инициировали реконструкцию дороги Неелово - Кривск с устройством велодорожки Коды регионов на автономерах Прекрасное далеко «Псковские тепловые сети» покупают «Хендай i40» за 1,25 млн рублей Куда отправиться за «дворниками»? В LAF автомаркет Первый этап соревнований по зимнему дрифту прошел в Псковском районе. ФОТО Трезвый город «Псковские тепловые сети» покупают «Хендай i40» за 1,25 млн рублей «Псковские тепловые сети» покупают «Хендай i40» за 1,25 млн рублей Прекрасное далеко «Псковские тепловые сети» покупают «Хендай i40» за 1,25 млн рублей Первый этап соревнований по зимнему дрифту прошел в Псковском районе. ФОТО «Псковские тепловые сети» покупают «Хендай i40» за 1,25 млн рублей Первый этап соревнований по зимнему дрифту прошел в Псковском районе. ФОТО «Псковские тепловые сети» покупают «Хендай i40» за 1,25 млн рублей
     2-я очередь Северного обхода Пскова    Путепровод Великие Луки    Оптимизация пешеходных переходов в Пскове   

ДТП с участием легкового автомобиля произошло в Опочецком районе

29.01.2017 11:34 ПЛН, Псков

Пожарно - спасательные подразделения Псковской области принимали участие в ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия в Опочецком районе.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по региону, в 10:01  29 января поступило сообщение о ДТП по адресу: Опочецкий район, 401-й км трассы Р-23, с участием легкового автомобиля.

Для ликвидации последствий ДТП привлекались 1 единица техники, 3 человека.

Информация о пострадавших уточняется.   

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







 

Голосование

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







Календарь ДТП

xx
«« 2017 г.
«« январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31