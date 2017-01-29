ВАЗ сбил регулировщика воинской колонны на Рижском шоссе

7 ДТП зарегистрировано на дорогах Псковской области в период с 27 по 29 января. 2 человека погибли, 6 получили травмы. Задержано 29 нетрезвых водителей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УГИБДД УМВД России по Псковской области, в пятницу, 27 января, в 7.30 на 11 км автодороги Псков - Изборск Псковского района до границы с Эстонской Республикой водитель автомашины ВАЗ-21113 - молодой человек 1991 года рождения - совершил наезд на регулировщика воинской колонны – молодого человека 1994 года рождения, находившегося на проезжей части дороги. В результате ДТП пострадал пешеход, помещен в Псковскую областную больницу. Водитель ВАЗа трезвый.

В 13.16 на регулируемом перекрестке Октябрьского проспекта и ул. Гражданской в Пскове водитель «Ауди» - мужчина 1972 года рождения - при повороте налево не уступил дорогу транспортному средству, движущемуся со встречного направления прямо, совершил столкновение с автомобилем марки «Лада Приора» под управлением гражданина 1995 года рождения. В результате ДТП водитель «Лады» получил незначительные травмы, отпущен. Водители трезвые.

В 12.40 в Пустошкинском районе на улице Октябрьской в Пустошке, возле дома № 39 водитель автомашины ВАЗ-21074 - мужчина 1968 года рождения - передвигаясь со стороны Опочки в направлении Невеля, при торможении, в результате заноса автомашины совершил выезд на полосу встречного движения и столкновение со встречным автобусом «ПАЗ» под управлением мужчины 1976 года рождения. В результате ДТП водитель ВАЗа получил незначительные травмы, не госпитализирован. Водители трезвы.

Источник: Псковская Лента Новостей