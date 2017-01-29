В Псковском районе окончено расследование уголовного дела о пьяном водителе «ИЖа», врезавшемся в поезд

Следственным отделом ОМВД России по Псковскому району окончено производством расследование уголовного дела, получившего широкий общественный резонанс.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 3 июня 2016 года гражданин на автомобиле «ИЖ» двигался по автодороге «Подберезье – Выставка – Соседно» в направлении железнодорожного переезда, оборудованного светофором и соответствующими дорожными знаками. В это время по нему следовал железнодорожный состав. Причем, водитель управлял автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Он не убедился в безопасности дальнейшего движения по переезду и без остановки на запрещающий красный сигнал светофора выехал на железнодорожный переезд, где совершил столкновение с одним из вагонов. В результате ДТП пассажиру причинен тяжкий вред здоровью.

Своими действиями обвиняемый совершил преступление, предусмотренное ч.2 статьи 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» УК Российской Федерации.

Более того, этот же мужчина 29 ноября 2016 года снова сел за руль автомашины, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Впоследствии его остановили сотрудники ГИБДД у деревни Трубниково Псковского района. Он отказался от прохождения медицинского освидетельствования, то есть не выполнил законного требования уполномоченного должностного лица, что в соответствии с примечанием п. 2 к статье 264 УК Российской Федерации также расценивается как управление автомобилем в состоянии опьянения. Таким образом, данный водитель своими умышленными действиями совершил преступление, предусмотренное статьей 264.1 УК Российской Федерации.

Теперь за свои противоправные деяния обвиняемому придется отвечать в суде.

Источник: Псковская Лента Новостей