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30 января в Псковской области не зарегистрировано дорожных происшествий с пострадавшими

31.01.2017 10:27 ПЛН, Псков

30 января на территории Псковской области не зарегистрировано дорожных происшествий с пострадавшими. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УГИБДД по Псковской области.

Задержаны 4 нетрезвых водителя.

Источник: Псковская Лента Новостей



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