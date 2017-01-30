Полиция и ГИБДД устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Псковском районе. ФОТОНа месте ДТП, произошедшего сегодня утром на автодороге Псков — Неелово — Кривск, работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства аварии, сообщили Псковской Ленте...76
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30 января в Псковской области не зарегистрировано дорожных происшествий с пострадавшими
31.01.2017 10:27 ПЛН, Псков
30 января на территории Псковской области не зарегистрировано дорожных происшествий с пострадавшими. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УГИБДД по Псковской области.
Задержаны 4 нетрезвых водителя.
Источник: Псковская Лента Новостей
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