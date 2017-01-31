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В Псковской области второй день подряд не зарегистрировано ни одного дорожного происшествия с пострадавшими
01.02.2017 09:23 ПЛН, Псков
В Псковской области второй день подряд не зарегистрировано ни одного дорожного происшествия с пострадавшими. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УГИБДД по Псковской области.
Не зарегистрировано ни одного угона. Задержаны 6 пьяных водителей.
Источник: Псковская Лента Новостей
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