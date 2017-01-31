В Псковской области второй день подряд не зарегистрировано ни одного дорожного происшествия с пострадавшими

В Псковской области второй день подряд не зарегистрировано ни одного дорожного происшествия с пострадавшими. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УГИБДД по Псковской области.

Не зарегистрировано ни одного угона. Задержаны 6 пьяных водителей.

Источник: Псковская Лента Новостей