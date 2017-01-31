www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

Коды регионов на автономерах При попытке скрыться врезался в забор Депутаты инициировали реконструкцию дороги Неелово - Кривск с устройством велодорожки Первый этап соревнований по зимнему дрифту прошел в Псковском районе. ФОТО Прекрасное далеко «Псковские тепловые сети» покупают «Хендай i40» за 1,25 млн рублей Трезвый город Куда отправиться за «дворниками»? В LAF автомаркет Трезвый город Первый этап соревнований по зимнему дрифту прошел в Псковском районе. ФОТО Трезвый город Трезвый город Депутаты инициировали реконструкцию дороги Неелово - Кривск с устройством велодорожки Прекрасное далеко Трезвый город Депутаты инициировали реконструкцию дороги Неелово - Кривск с устройством велодорожки
     2-я очередь Северного обхода Пскова    Путепровод Великие Луки    Оптимизация пешеходных переходов в Пскове   

В Псковской области второй день подряд не зарегистрировано ни одного дорожного происшествия с пострадавшими

01.02.2017 09:23 ПЛН, Псков

В Псковской области второй день подряд не зарегистрировано ни одного дорожного происшествия с пострадавшими. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УГИБДД по Псковской области.

Не зарегистрировано ни одного угона. Задержаны 6 пьяных водителей.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







 

Голосование

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







Календарь ДТП

xx
«« 2017 г.
«« февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28