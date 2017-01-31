Полиция и ГИБДД устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Псковском районе. ФОТОНа месте ДТП, произошедшего сегодня утром на автодороге Псков — Неелово — Кривск, работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства аварии, сообщили Псковской Ленте...76
Женщина на «Сузуки» с псковскими номерами сбила ребенка в Луге
На юге Ленинградской области 46-летняя женщина-водитель на автомобиле «Сузуки» с псковскими номерами осуществила наезд на шестилетнего мальчика. Об этом сообщает портал actualnews.org со ссылкой на пресс-ведомство ГИБДД по области.
Инцидент зафиксирован в Луге на проспекте Кирова вблизи дома №1. Как сообщают очевидцы, шестилетний мальчик пересекал дорогу на пешеходном переходе в сопровождении старшего брата. Неожиданно 46-летняя автоледи осуществила наезд на младшего ребенка.
В результате происшествия малолетний получил разные травмы средней степени тяжести. Осмотрев мальчика, медики приняли решение о госпитализации, и сейчас юный житель Ленобласти получил всю необходимую медицинскую помощь. На данный момент причины аварии устанавливают сотрудники ГИБДД.
Источник: Псковская Лента Новостей