Женщина на «Сузуки» с псковскими номерами сбила ребенка в Луге

На юге Ленинградской области 46-летняя женщина-водитель на автомобиле «Сузуки» с псковскими номерами осуществила наезд на шестилетнего мальчика. Об этом сообщает портал actualnews.org со ссылкой на пресс-ведомство ГИБДД по области.

Инцидент зафиксирован в Луге на проспекте Кирова вблизи дома №1. Как сообщают очевидцы, шестилетний мальчик пересекал дорогу на пешеходном переходе в сопровождении старшего брата. Неожиданно 46-летняя автоледи осуществила наезд на младшего ребенка.



В результате происшествия малолетний получил разные травмы средней степени тяжести. Осмотрев мальчика, медики приняли решение о госпитализации, и сейчас юный житель Ленобласти получил всю необходимую медицинскую помощь. На данный момент причины аварии устанавливают сотрудники ГИБДД.

Источник: Псковская Лента Новостей