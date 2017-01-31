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Женщина на «Сузуки» с псковскими номерами сбила ребенка в Луге

01.02.2017 09:58 ПЛН, Псков

На юге Ленинградской области 46-летняя женщина-водитель на автомобиле «Сузуки» с псковскими номерами осуществила наезд на шестилетнего мальчика. Об этом сообщает портал actualnews.org со ссылкой на пресс-ведомство ГИБДД по области.

Инцидент зафиксирован в Луге на проспекте Кирова вблизи дома №1. Как сообщают очевидцы, шестилетний мальчик пересекал дорогу на пешеходном переходе в сопровождении старшего брата. Неожиданно 46-летняя автоледи осуществила наезд на младшего ребенка.

В результате происшествия малолетний получил разные травмы средней степени тяжести. Осмотрев мальчика, медики приняли решение о госпитализации, и сейчас юный житель Ленобласти получил всю необходимую медицинскую помощь. На данный момент причины аварии устанавливают сотрудники ГИБДД.

Источник: Псковская Лента Новостей



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