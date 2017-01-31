Полиция и ГИБДД устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Псковском районе. ФОТОНа месте ДТП, произошедшего сегодня утром на автодороге Псков — Неелово — Кривск, работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства аварии, сообщили Псковской Ленте...76
09:23 В Псковской области второй день подряд не зарегистрировано ни одного дорожного происшествия с пострадавшими1
31.01.2017 10:27 30 января в Псковской области не зарегистрировано дорожных происшествий с пострадавшими
Из-за ДТП в районе Детского парка затруднено движение по Октябрьскому проспекту
01.02.2017 18:52 ПЛН, Псков
Дорожно-транспортное проиисшествие с участием трех автомобилей произошло в Пскове на Октябрьском проспекте. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в результате ДТП напротив магазина «Арбат» машины получили серьезные повреждения, одну из них развернуло поперек дороги. В результате серьезно затруднено движение в центр города.
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати