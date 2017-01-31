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Из-за ДТП в районе Детского парка затруднено движение по Октябрьскому проспекту

01.02.2017 18:52 ПЛН, Псков

Дорожно-транспортное проиисшествие с участием трех автомобилей произошло в Пскове на Октябрьском проспекте. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в результате ДТП напротив магазина «Арбат» машины получили серьезные повреждения, одну из них развернуло поперек дороги. В результате серьезно затруднено движение в центр города.  

Источник: Псковская Лента Новостей



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