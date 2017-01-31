Из-за ДТП в районе Детского парка затруднено движение по Октябрьскому проспекту

Дорожно-транспортное проиисшествие с участием трех автомобилей произошло в Пскове на Октябрьском проспекте. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в результате ДТП напротив магазина «Арбат» машины получили серьезные повреждения, одну из них развернуло поперек дороги. В результате серьезно затруднено движение в центр города.

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?

Да, оба нужны

Нет, можно убрать ближний к Рижскому проспекту







