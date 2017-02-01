На трассе Санкт-Петербург – Псков «Лада» протаранила встречный автобус: три человека погибли

Дорожно-транспортное происшествие с человеческими жертвами произошло вечером в среду, 1 февраля, в Лужском районе Ленинградской области. Как сообщают местные СМИ со ссылкой на источник в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, в 20:30 на 156-м километре дороги Санкт-Петербург – Псков водитель ВАЗ-2199 выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автобусом «Неоплан».

По предварительным данным, водитель автобуса получил незначительные травмы, а в легковом автомобиле погибли водитель и двое пассажиров из трех. Третий пассажир госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

Источник: Псковская Лента Новостей