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На трассе Санкт-Петербург – Псков «Лада» протаранила встречный автобус: три человека погибли

01.02.2017 23:31 ПЛН, Псков

Дорожно-транспортное происшествие с человеческими жертвами произошло вечером в среду, 1 февраля, в Лужском районе Ленинградской области. Как сообщают местные СМИ со ссылкой на источник в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, в 20:30 на 156-м километре дороги Санкт-Петербург – Псков водитель ВАЗ-2199 выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автобусом «Неоплан».
 
По предварительным данным, водитель автобуса получил незначительные травмы, а в легковом автомобиле погибли водитель и двое пассажиров из трех. Третий пассажир госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.
 
По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

Источник: Псковская Лента Новостей



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