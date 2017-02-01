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01.02.2017 23:31 На трассе Санкт-Петербург – Псков «Лада» протаранила встречный автобус: три человека погибли
01.02.2017 09:23 В Псковской области второй день подряд не зарегистрировано ни одного дорожного происшествия с пострадавшими1
На трассе Санкт-Петербург – Псков «Лада» протаранила встречный автобус: три человека погибли
01.02.2017 23:31 ПЛН, Псков
Дорожно-транспортное происшествие с человеческими жертвами произошло вечером в среду, 1 февраля, в Лужском районе Ленинградской области. Как сообщают местные СМИ со ссылкой на источник в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, в 20:30 на 156-м километре дороги Санкт-Петербург – Псков водитель ВАЗ-2199 выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автобусом «Неоплан».
По предварительным данным, водитель автобуса получил незначительные травмы, а в легковом автомобиле погибли водитель и двое пассажиров из трех. Третий пассажир госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.
По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.
Источник: Псковская Лента Новостей
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