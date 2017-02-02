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Один человек пострадал при столкновении ВАЗа и «Шевроле» в Пушкиногорском районе
02.02.2017 17:14 ПЛН, Псков
Один человек пострадал в столкновении двух автомашин в Пушкиногорском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, это произошло 2 февраля в 13.00 на 15 километре дороги Новгородка - Пушкинские Горы.
По предварительной информации, водитель ВАЗ-2115, мужчина 1989 года рождения при выезде с второстепенной дороги, не уступил «Шевроле Авео».
В столкновении пострадал водитель ВАЗа, госпитализирован в ЦРБ.
13-летний пассажир «Шевроле» получил ушиб. Госпитализация не потребовалась.
По факту ДТП проводится проверка. Сообщается, что водитель ВАЗа не имел права управления.
Источник: Псковская Лента Новостей
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