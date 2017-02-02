www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

Первый этап соревнований по зимнему дрифту прошел в Псковском районе. ФОТО «Псковские тепловые сети» покупают «Хендай i40» за 1,25 млн рублей Депутаты инициировали реконструкцию дороги Неелово - Кривск с устройством велодорожки Коды регионов на автономерах Прекрасное далеко Трезвый город При попытке скрыться врезался в забор Куда отправиться за «дворниками»? В LAF автомаркет При попытке скрыться врезался в забор Депутаты инициировали реконструкцию дороги Неелово - Кривск с устройством велодорожки Прекрасное далеко «Псковские тепловые сети» покупают «Хендай i40» за 1,25 млн рублей Прекрасное далеко Прекрасное далеко При попытке скрыться врезался в забор «Псковские тепловые сети» покупают «Хендай i40» за 1,25 млн рублей
     2-я очередь Северного обхода Пскова    Путепровод Великие Луки    Оптимизация пешеходных переходов в Пскове   

В ДТП на трассе Петербург-Псков погиб 25-летний водитель «ВАЗа»

04.02.2017 13:28 ПЛН, Псков

Ночью 4 февраля на 147 километре дороги «Петербург — Псков» в Лужском районе произошло смертельное ДТП, сообщает портал 47news.ru. Автомобиль «ВАЗ-21140» под управлением 25-летнего водителя выехал на встречную полосу и столкнулся с «Маздой», за рулем которой была 40-летняя женщина. 

В результате ДТП водитель «Жигулей» скончался, его пассажир и водитель иномарки были госпитализированы.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 3 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







 

Голосование

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







Календарь ДТП

xx
«« 2017 г.
«« февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28