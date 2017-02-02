В ДТП на трассе Петербург-Псков погиб 25-летний водитель «ВАЗа»

Ночью 4 февраля на 147 километре дороги «Петербург — Псков» в Лужском районе произошло смертельное ДТП, сообщает портал 47news.ru. Автомобиль «ВАЗ-21140» под управлением 25-летнего водителя выехал на встречную полосу и столкнулся с «Маздой», за рулем которой была 40-летняя женщина.

В результате ДТП водитель «Жигулей» скончался, его пассажир и водитель иномарки были госпитализированы.

Источник: Псковская Лента Новостей