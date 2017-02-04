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«Ауди» опрокинулась на трассе в районе деревни Черепягино, один человек погиб и двое ранены

06.02.2017 09:40 ПЛН, Псков

«Ауди» опрокинулась на трассе в районе деревни Черепягино, один человек погиб и двое ранены. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД по Псковской области, это произошло 5 февраля в 16.10 в Островском районе на 347-м километре дороги Петербург - Псков - Пустошка - Невель.

Водитель - молодой человек 1991 года рождения - не учел дорожные и метеорологические условия, в результате чего съехал в правый кювет по ходу движения транспортного средства, с последующим его опрокидыванием.

Водитель и пассажир 1995 года рождения госпитализированы в ГБУЗ «Островская межрайонная больница».

Еще один пассажир  1962 года рождения скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.

Источник: Псковская Лента Новостей



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