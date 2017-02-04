Полиция и ГИБДД устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Псковском районе. ФОТОНа месте ДТП, произошедшего сегодня утром на автодороге Псков — Неелово — Кривск, работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства аварии, сообщили Псковской Ленте...76
«Ауди» опрокинулась на трассе в районе деревни Черепягино, один человек погиб и двое ранены
06.02.2017 09:40 ПЛН, Псков
«Ауди» опрокинулась на трассе в районе деревни Черепягино, один человек погиб и двое ранены. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД по Псковской области, это произошло 5 февраля в 16.10 в Островском районе на 347-м километре дороги Петербург - Псков - Пустошка - Невель.
Водитель - молодой человек 1991 года рождения - не учел дорожные и метеорологические условия, в результате чего съехал в правый кювет по ходу движения транспортного средства, с последующим его опрокидыванием.
Водитель и пассажир 1995 года рождения госпитализированы в ГБУЗ «Островская межрайонная больница».
Еще один пассажир 1962 года рождения скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментарии: 2 | Вставить в блог | Версия для печати