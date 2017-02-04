Полиция и ГИБДД устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Псковском районе. ФОТОНа месте ДТП, произошедшего сегодня утром на автодороге Псков — Неелово — Кривск, работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства аварии, сообщили Псковской Ленте...76
Женщина через 3 дня сообщила о наезде автомобиля на Рижском проспекте
Женщина через 3 дня сообщила о наезде на нее автомобиля на Рижском проспекте в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УГИБДД по Псковской области, 5 февраля женщина 1967 года рождения обратилась в травмпункт и сообщила, что 2 февраля в 21.00 в Пскове у дома 49-б по Рижскому проспекту на нее совершил наезд водитель «Фольксваген Пассат».
Женщина переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.
Водитель, мужчина 1962 года рождения, с места ДТП скрылся, впоследствии был установлен.
4 февраля в 13.55 в Пскове у дома 56 по улице Советской Армии водитель «Мицубиси Каризма» при повороте налево на прилегающую территорию, не справился с управлением и совершил наезд на световую опору. Пострадал водитель 1986 года рождения, не госпитализирован. Водитель трезв.
Источник: Псковская Лента Новостей