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Женщина через 3 дня сообщила о наезде автомобиля на Рижском проспекте

06.02.2017 10:06 ПЛН, Псков

Женщина через 3 дня сообщила о наезде на нее автомобиля на Рижском проспекте в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УГИБДД по Псковской области, 5 февраля женщина 1967 года рождения обратилась в травмпункт и сообщила, что 2 февраля в 21.00 в Пскове у дома 49-б по Рижскому проспекту на нее совершил наезд водитель «Фольксваген Пассат».

Женщина переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

Водитель, мужчина 1962 года рождения, с места ДТП скрылся, впоследствии был установлен.

4 февраля в 13.55 в Пскове у дома 56 по улице Советской Армии водитель «Мицубиси Каризма» при повороте налево на прилегающую территорию, не справился с управлением и совершил наезд на  световую опору. Пострадал водитель 1986 года рождения, не госпитализирован. Водитель трезв.

Источник: Псковская Лента Новостей



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