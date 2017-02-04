Несколько человек пострадали в происшествиях на федеральной автодороге Петербург-Невель в выходные дни в Псковской области

Несколько человек пострадали в происшествиях на федеральной автодороге Петербург-Невель в выходные дни в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УГИБДД по Псковской области.

4 февраля в 11.10 в Псковском районе на 276 километре шоссе Санкт-Петербург-Невель «КИА Пиканто» съехала в кювет и совершила наезд на дерево. Водитель, женщина 1970 года рождения и пассажир 1999 года рождения доставлены в Псковскую областную больницу, не госпитализированы.

В тот же день в 19.30 на 359 километре шоссе в Островском районе столкнулись ВАЗ-2115 и ВАЗ-21099. Водитель ВАЗ-2115, молодой человек 1983 года рождения не справился с управлением и совершил столкновение с встречной автомашиной ВАЗ-21099, под управлением мужчины 1967 года рождения. Пострадали пассажирки ВАЗ-2115, женщины 1980 и 1976 годов рождения. Госпитализированы в Островскую ЦРБ.

5 февраля около 02.30 в Палкинском районе на 312 километре шоссе в деревне Черская «Форд Фокус» съехал в кювет и наехал на опору ЛЭП. Водитель 1993 года рождения помещен в реанимационное отделение областной больницы.

Как сообщалось ранее, 5 февраля «Ауди» опрокинулась на трассе в районе деревни Черепягино, один человек погиб и двое ранены.

Всего за выходные дни 4 и 5 февраля на территории Псковской области зарегистрировано 6 ДТП, в которых 1 человек погиб, 9 - получили ранения различной степени тяжести.

Источник: Псковская Лента Новостей