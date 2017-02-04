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Жителя Псковского района, сбившего пешехода в Борисовичах, лишили водительских прав на два года

06.02.2017 18:24 ПЛН, Псков

Прокуратурой Псковского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 64-летнего жителя Псковского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, приговором Псковского районного суда от 17 января он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом управляющим автомобилем правил дорожного движения, что повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

31 августа прошлого года, около 15.00 гражданин управлял технически исправным автомобилем «Лада Гранта». Двигаясь по деревне Борисовичи со скоростью около 40 км\ч, не обеспечивающей возможности постоянного контроля за движением транспортного средства, он не убедился в отсутствии пешехода на пешеходном переходе и совершил наезд на несовершеннолетнюю девушку. в результате чего ей были причинены тяжкие телесные повреждения.

С учетом позиции государственного обвинителя и полного признания подсудимым своей вины, а также наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд назначил подсудимому наказание в виде 1 года ограничения свободы с лишением права управления любыми транспортными средствами на срок 2 года.

Источник: Псковская Лента Новостей



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