«Фиат» сбил пешехода на улице Леона Поземского

В Пскове на улице Леона Поземского сбит пешеход. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, информация поступила 7 февраля в 11.10.

По предварительным данным, на улице Поземского у дома 64 водитель «Фиат Добло», мужчина 1947 года рождения, совершил наезд на женщину 1982 года рождения, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости.

Женщина с ушибами и ссадинами доставлена в областную больницу. По состоянию на 12.45 оформление ДТП закончено, водителя повезли на медицинское освидетельствование. Внешних признаков опьянения не замечено.

Источник: Псковская Лента Новостей