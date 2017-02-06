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«Фиат» сбил пешехода на улице Леона Поземского

07.02.2017 12:58 ПЛН, Псков

В Пскове на улице Леона Поземского сбит пешеход. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, информация поступила 7 февраля в 11.10.

По предварительным данным, на улице Поземского у дома 64 водитель «Фиат Добло», мужчина 1947 года рождения, совершил наезд на женщину 1982 года рождения, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости.

Женщина с ушибами и ссадинами доставлена в областную больницу. По состоянию на 12.45 оформление ДТП закончено, водителя повезли на медицинское освидетельствование. Внешних признаков опьянения не замечено.

Источник: Псковская Лента Новостей



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