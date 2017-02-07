Водитель «БМВ» скончался в областной больнице после ДТП на трассе в Палкинском районе

В 02.50 10 февраля произошло ДТП на 306-м км трассы Р-23 в Палкинском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, водитель автомашины «БМВ» 1983 года рождения не выбрал безопасную скорость движения, автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП водитель скончался в областной больнице.

В 13.15 10 февраля поступило сообщение о ДТП на 34-м км автодороги Плюсса-Цапелька в Стругокрасненском районе. Водитель автомашины «Опель Астра» на прямом участке дороги съехал в левый кювет, где автомобиль совершил наезд на деревья. Водитель - мужчина 1961 года рождения - скончался на месте ДТП.

Источник: Псковская Лента Новостей