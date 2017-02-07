Полиция и ГИБДД устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Псковском районе. ФОТОНа месте ДТП, произошедшего сегодня утром на автодороге Псков — Неелово — Кривск, работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства аварии, сообщили Псковской Ленте...76
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Водитель «БМВ» скончался в областной больнице после ДТП на трассе в Палкинском районе
13.02.2017 09:07 ПЛН, Псков
В 02.50 10 февраля произошло ДТП на 306-м км трассы Р-23 в Палкинском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, водитель автомашины «БМВ» 1983 года рождения не выбрал безопасную скорость движения, автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП водитель скончался в областной больнице.
В 13.15 10 февраля поступило сообщение о ДТП на 34-м км автодороги Плюсса-Цапелька в Стругокрасненском районе. Водитель автомашины «Опель Астра» на прямом участке дороги съехал в левый кювет, где автомобиль совершил наезд на деревья. Водитель - мужчина 1961 года рождения - скончался на месте ДТП.
Источник: Псковская Лента Новостей
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