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10:18 Водитель «КИА» получил незначительные травмы после столкновения с грузовиком на Ленинградском шоссе
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Водитель «КИА» получил незначительные травмы после столкновения с грузовиком на Ленинградском шоссе
13.02.2017 10:18 ПЛН, Псков
Водитель «КИА» получил незначительные травмы после столкновения с грузовиком на Ленинградском шоссе в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, это произошло 11 февраля в 17.00 на 284 километре шоссе Санкт-Петербург – Невель.
Водитель «КИА Сид», мужчина 1983 года рождения, при обгоне в нарушение правил и требований разметки 1.1 совершил столкновение с грузовиком МАН под управлением мужчины 1967 года рождения.
Водитель легковой автомашины двигался за грузовиком и решил его обогнать. Водитель «МАНа» поворачивал налево.
В столкновении пострадал водитель «КИА». Осмотрен медиками и отпущен. Оба водителя трезвые.
Источник: Псковская Лента Новостей
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