Водитель «КИА» получил незначительные травмы после столкновения с грузовиком на Ленинградском шоссе

Водитель «КИА» получил незначительные травмы после столкновения с грузовиком на Ленинградском шоссе в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, это произошло 11 февраля в 17.00 на 284 километре шоссе Санкт-Петербург – Невель.

Водитель «КИА Сид», мужчина 1983 года рождения, при обгоне в нарушение правил и требований разметки 1.1 совершил столкновение с грузовиком МАН под управлением мужчины 1967 года рождения.

Водитель легковой автомашины двигался за грузовиком и решил его обогнать. Водитель «МАНа» поворачивал налево.

В столкновении пострадал водитель «КИА». Осмотрен медиками и отпущен. Оба водителя трезвые.

Источник: Псковская Лента Новостей