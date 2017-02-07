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Полиция и ГИБДД устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Псковском районе. ФОТО

Полиция и ГИБДД устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Псковском районе. ФОТО

На месте ДТП, произошедшего сегодня утром на автодороге Псков — Неелово — Кривск, работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства аварии, сообщили Псковской Ленте...76

Водитель «КИА» получил незначительные травмы после столкновения с грузовиком на Ленинградском шоссе

13.02.2017 10:18 ПЛН, Псков

Водитель «КИА» получил незначительные травмы после столкновения с грузовиком на Ленинградском шоссе в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, это произошло 11 февраля в 17.00 на 284 километре шоссе Санкт-Петербург – Невель.

Водитель «КИА Сид», мужчина 1983 года рождения, при обгоне в нарушение правил и требований разметки 1.1 совершил столкновение с грузовиком МАН под управлением мужчины 1967 года рождения.

Водитель легковой автомашины двигался за грузовиком и решил его обогнать. Водитель «МАНа» поворачивал налево.

В столкновении пострадал водитель «КИА». Осмотрен медиками и отпущен. Оба водителя трезвые.

Источник: Псковская Лента Новостей



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