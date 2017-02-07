Молодой водитель на «десятке» устроила ДТП на «четырех углах» в Пскове. ФОТО

Молодой водитель на «десятке» устроила ДТП на «четырех углах» в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, это произошло 11 февраля в 18.59 у дома 5/12 по Рижскому проспекту.

Водитель ВАЗ-2110, женщина 1997 года рождения, двигаясь на разрешающий сигнал светофора, при повороте налево не уступила дорогу автомобилю ВАЗ-2107 (под управлением мужчины 1988 года рождения), который двигался в прямом встречном направлении на разрешающий сигнал светофора.

Пострадал пассажир «десятки» 1997 года рождения. Получил ушибленую рваную рану губы. Из областной больницы отпущен домой.

Фотографии предоставлены ГИБДД Пскова

Источник: Псковская Лента Новостей