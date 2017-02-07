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Пьяный водитель «девятки» пострадал в Плюсском районе из-за того, что оставил автомобиль в темноте в тумане на трассе

13.02.2017 12:40 ПЛН, Псков

Пьяный водитель «девятки» пострадал в Плюсском районе из-за того, что оставил автомобиль в темноте в тумане на трассе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Псковской области, это произошло 12 февраля в 07.30 на 185 километре шоссе Санкт-Петербург-Невель.

Водитель автомашины ВАЗ-2109, молодой человек 1991 года рождения, в темное время суток, в условиях тумана, оставил транспортное средство на проезжей части дороги. В машине закончилось топливо. Автомобиль был оставлен без габаритных или включенных аварийных огней, водитель не выставил знак аварийной остановки.

Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, водительского удостоверения не имел.

В результате чего водитель «Вольво», молодой человек 1991 года рождения, избегая наезда на стоящее транспортное средство сзади, в результате объезда совершил касательное столкновение с ВАЗ-2109 и автомашиной «Ниссан», под управлением мужчины 1956 года рождения.

Пострадал  водитель автомашины ВАЗ-2109, не госпитализирован. Водители «Вольво»  и Ниссан-Альмера» трезвые.

Источник: Псковская Лента Новостей



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