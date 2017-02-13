Полиция и ГИБДД устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Псковском районе. ФОТОНа месте ДТП, произошедшего сегодня утром на автодороге Псков — Неелово — Кривск, работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства аварии, сообщили Псковской Ленте...76
Пассажир автобуса пострадал в Пскове в результате экстренного торможения
Пассажир автобуса пострадал в Пскове в результате экстренного торможения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД по Псковской области, это произошло 10 февраля в 16.45 на Рижском проспекте у дома 16.
Водитель автобуса МАЗ, мужчина 1976 года рождения, во избежание столкновения с автомашиной применил экстренное торможение, после чего произошло падение пассажира.
Мужчина 1950 года рождения получил незначительные травмы, не госпитализирован.
В тот же день в Великих Луках в 15.40 на улице Гражданская, 28 водитель автомашины ВАЗ-21124, молодой человек 1984 года рождения, совершил наезд на пешехода - мальчика 2005 года рождения, который переходил проезжую часть дороги вне зоны пешеходного перехода. Пешеход получил незначительные травмы, не госпитализирован.
Источник: Псковская Лента Новостей