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Пассажир автобуса пострадал в Пскове в результате экстренного торможения

13.02.2017 13:00 ПЛН, Псков

Пассажир автобуса пострадал в Пскове в результате экстренного торможения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД по Псковской области, это произошло 10 февраля в 16.45 на Рижском проспекте у дома 16.

Водитель автобуса МАЗ, мужчина 1976 года рождения, во избежание столкновения с автомашиной применил экстренное торможение, после чего произошло падение пассажира.

Мужчина 1950 года рождения получил незначительные травмы, не госпитализирован.

В тот же день в Великих Луках в 15.40 на улице Гражданская, 28 водитель автомашины ВАЗ-21124, молодой человек 1984 года рождения, совершил наезд на пешехода - мальчика 2005 года рождения, который переходил проезжую часть дороги вне зоны пешеходного перехода. Пешеход получил незначительные травмы, не госпитализирован.  

Источник: Псковская Лента Новостей



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