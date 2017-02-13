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4 человека пострадали в результате выезда на «встречку» «Ситроена» в Опочецком районе
13.02.2017 14:38 ПЛН, Псков
4 человека пострадали в результате выезда на «встречку» «Ситроена» в Опочецком районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УГИБДД по Псковской области, это произошло 11 февраля в 06.35 на 21 километре дороги Опочка - Себеж.
Водитель автомашины «Ситроен», женщина 1975 года рождения, при обгоне выехала на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, и совершила столкновение с автомашиной «Фольксваген Джетта», под управлением молодого человека 1981 года рождения.
Незначительно пострадали 4 человека: оба водителя, пассажиры «Фольксвагена» – мужчина 1978 года рождения и женщина 1977 года рождения. Никто из них не госпитализирован.
Источник: Псковская Лента Новостей
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