4 человека пострадали в результате выезда на «встречку» «Ситроена» в Опочецком районе

4 человека пострадали в результате выезда на «встречку» «Ситроена» в Опочецком районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УГИБДД по Псковской области, это произошло 11 февраля в 06.35 на 21 километре дороги Опочка - Себеж.

Водитель автомашины «Ситроен», женщина 1975 года рождения, при обгоне выехала на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, и совершила столкновение с автомашиной «Фольксваген Джетта», под управлением молодого человека 1981 года рождения.

Незначительно пострадали 4 человека: оба водителя, пассажиры «Фольксвагена» – мужчина 1978 года рождения и женщина 1977 года рождения. Никто из них не госпитализирован.

Источник: Псковская Лента Новостей