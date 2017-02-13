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В Пскове устанавливают водителя автомобиля, выехавшего на полосу встречного движения на Ольгинском мосту

14.02.2017 09:11 ПЛН, Псков

В Пскове устанавливают водителя автомобиля, выехавшего на полосу встречного движения на Ольгинском мосту. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, вечером 10 февраля неустановленный автомобиль совершил столкновение с «Шевроле Ланос» под управлением мужчины 1962 года рождения.

Никто не пострадал. Автомобиль получил технические повреждения.

Выехавший на полосу встречного движения водитель автомашины скрылся.

Всех обладающих какой-либо информацией о данном происшествии, просят обращаться в ГИБДД по телефонам 29-25-82 или 29-25-83.

Источник: Псковская Лента Новостей



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