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«Пежо» и «Рено» столкнулись напротив мебельного магазина на Народной
14.02.2017 09:48 ПЛН, Псков
ДТП произошло утром 14 февраля на перекрестке улиц Р. Люксембург и Народная в Пскове. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, практически на пешеходном переходе напротив мебельного магазина на Народной, 14, при движении в сторону улицы Петровской столкнулись «Пежо» и «Рено».
По предварительным данным, «Пежо» резко затормозила, пропуская пешехода, а «Рено» не успела остановиться и въехала в нее сзади. Обе машины получили небольшие технические повреждения и ожидают ДПС.
Источник: Псковская Лента Новостей
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