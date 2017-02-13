«Пежо» и «Рено» столкнулись напротив мебельного магазина на Народной

ДТП произошло утром 14 февраля на перекрестке улиц Р. Люксембург и Народная в Пскове. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, практически на пешеходном переходе напротив мебельного магазина на Народной, 14, при движении в сторону улицы Петровской столкнулись «Пежо» и «Рено».

По предварительным данным, «Пежо» резко затормозила, пропуская пешехода, а «Рено» не успела остановиться и въехала в нее сзади. Обе машины получили небольшие технические повреждения и ожидают ДПС.

Источник: Псковская Лента Новостей