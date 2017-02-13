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13 февраля в Псковской области не зарегистрировано ДТП с пострадавшими

14.02.2017 14:34 ПЛН, Псков

13 февраля на территории Псковской области не зарегистрировано ДТП с пострадавшими. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УГИБДД по Псковской области. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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