13 февраля в Псковской области не зарегистрировано ДТП с пострадавшими

13 февраля на территории Псковской области не зарегистрировано ДТП с пострадавшими. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УГИБДД по Псковской области.

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?

Да, оба нужны

Нет, можно убрать ближний к Рижскому проспекту







