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13 февраля в Псковской области не зарегистрировано ДТП с пострадавшими
14.02.2017 14:34 ПЛН, Псков
13 февраля на территории Псковской области не зарегистрировано ДТП с пострадавшими. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УГИБДД по Псковской области.
Источник: Псковская Лента Новостей
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