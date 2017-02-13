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Два человека пострадали в столкновении «Хендая Санта Фе» и «Ауди А4» в Пскове на Рижском проспекте
14.02.2017 16:45 ПЛН, Псков
По предварительной информации, два человека пострадали в столкновении «Хендая Санта Фе» и «Ауди А4» в Пскове на Рижском проспекте. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, информация о столкновении на пересечении с ул. Петровской поступила в 15.30.
По предварительным данным, водитель «Ауди» (мужчина 1985 года рождения) при повороте налево не уступил дорогу водителю «Хендая», который двигался во встречном направлении прямо.
Пострадал водитель «Хендая» 1984 года рождения и пассажир «Ауди» 1993 года рождения. Оба доставлены в областную больницу.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Источник: Псковская Лента Новостей
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