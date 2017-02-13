Два человека пострадали в столкновении «Хендая Санта Фе» и «Ауди А4» в Пскове на Рижском проспекте

По предварительной информации, два человека пострадали в столкновении «Хендая Санта Фе» и «Ауди А4» в Пскове на Рижском проспекте. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, информация о столкновении на пересечении с ул. Петровской поступила в 15.30.

По предварительным данным, водитель «Ауди» (мужчина 1985 года рождения) при повороте налево не уступил дорогу водителю «Хендая», который двигался во встречном направлении прямо.

Пострадал водитель «Хендая» 1984 года рождения и пассажир «Ауди» 1993 года рождения. Оба доставлены в областную больницу.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Источник: Псковская Лента Новостей