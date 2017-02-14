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В Пскове на улице Западной сбит пешеход
15.02.2017 09:38 ПЛН, Псков
В Пскове на улице Западной сбит пешеход. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, это произошло 14 февраля в 19.24 у дома 13 на улице Западной.
Водитель «Лада Гранты», мужчина 1953 года рождения, совершил наезд на пешехода - женщину 1977 года рождения. Она получила различные травмы, госпитализирована.
Как уточнили в ГИБДД Пскова, женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Еще одно ДТП произошло в Дно. 14 февраля в 08.20 на улице Калинина, 61 «Форд Фокус» съехал с проезжей части дороги и совершил наезд на дерево. Водитель 1964 года рождения не выбрал безопасную скорость движения. Он госпитализирован.
Источник: Псковская Лента Новостей
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