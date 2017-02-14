Столкнувшиеся на Рижском проспекте водители «Хендая» и «Ауди» ехали на запрещающий сигнал светофора

Столкнувшиеся на Рижском проспекте в Пскове водители «Хендая» и «Ауди» ехали на запрещающий сигнал светофора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, 14 февраля в 15.37 в Пскове на перекрестке улиц Петровская - Рижский проспект водитель «Хендай Сантафе», молодой человек 1984 года рождения, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора.

Он совершил столкновение с «Ауди А4», под управлением молодого человека 1985 года рождения, который осуществил выезд на перекресток на запрещающий сигнал светофора для завершения маневра «поворот налево».

По уточненной информации, в столкновении пострадали три человека. Наиболее серьезно пострадал водитель «Хендая»: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга (обе травмы под вопросом), поверхностная рана лобной области, параорбитальная гематома, открытый перелом правой голени.

У пассажира «Ауди» 1993 года рождения ушибленная рана головы, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб правого коленного сустава.

Позже в травмпункт самостоятельно обратился водитель «Ауди». У него выявлены отрыв большого бугорка плечевой кости и ушиб правого коленного сустава.

Водители трезвые.

В настоящее ведется административное расследование по факту происшествия, в ходе которого будет установлен виновный.

Источник: Псковская Лента Новостей