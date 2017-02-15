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26 раз за неделю выезжали на ДТП псковские спасатели

16.02.2017 12:50 ПЛН, Псков

С 8 по 15 февраля пожарные и спасательные подразделения Псковской области 26 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погиб 1 человек, пострадало – 15.

Как сообщает сайт ГУ МЧС России по Псковской области, в трех случаях выезды были связаны с реагированием на ДТП с участием пешехода.

При реагировании на ДТП подразделения управления проводят работы различной степени сложности. Довольно трудоёмким процессом является деблокирование людей, оказавшихся зажатыми в искореженных от ударов машинах. Работы проводятся с использованием гидравлического инструмента «Спрут» и гидравлических ножниц.

За указанный период деблокирование пострадавших не производилась.

Одному травмированному гражданину была оказана доврачебная помощь, после чего пострадавший был передан медицинским работникам. Стабилизация транспортных средств и ликвидация вторичных факторов не осуществлялась. При каждом реагировании проводился сбор данных и уточнение информации.

Источник: Псковская Лента Новостей



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