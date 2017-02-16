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Водитель «Ниссана» «подбил» «БМВ - Х6» на Октябрьской площади, есть пострадавший

17.02.2017 11:07 ПЛН, Псков

Один человек пострадал в столкновении автомобилей «Ниссана» и БМВ на Октябрьской площади Пскова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД по Псковской области, это произошло 15 февраля в 17.35 у дома 9 по улице Советской.

Водитель «Ниссан Кашкай», мужчина 1970 года рождения, при выезде с второстепенной дороги на главную не уступил дорогу транспортному средству, движущемуся по главной дороге, в результате чего совершил столкновение с «БМВ - Х6», под управлением молодого человека 1991 года рождения.

Водитель «БМВ» получил незначительные травмы, отпущен из областной больницы.

Источник: Псковская Лента Новостей



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