В Великих Луках женщина за рулем «Ниссан Кашкай» не пропустила даму на «Черри», пострадала один из водителей

В Великих Луках женщина за рулем «Ниссан Кашкай» не пропустила даму на «Черри». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД России по Псковской области, это произошло 15 февраля на улице Дружбы у дома 29/27.

Водитель «Ниссан Кашкай», женщина 1964 года рождения не выполнила требование ПДД уступить дорогу автомобилю, пользующемуся преимуществом в движении, совершила столкновение с «Черри А 15», под управлением женщины 1987 года рождения.

Пострадала водитель «Черри».

Всего 15 февраля на территории Псковской области зарегистрировано 3 ДТП, в которых 3 человека получили ранения различной степени тяжести.

В Печорском районе в 00.20 в д. Подавалицы водитель «Ауди – 80» совершил наезд на опору ЛЭП. Управлявший автомашиной молодой человек 1983 года рождения не имел права управления. Он не выбрал безопасный скоростной режим, не справился с управлением. Водитель получил различные травмы, госпитализирован.

Источник: Псковская Лента Новостей