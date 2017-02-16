Полиция и ГИБДД устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Псковском районе. ФОТОНа месте ДТП, произошедшего сегодня утром на автодороге Псков — Неелово — Кривск, работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства аварии, сообщили Псковской Ленте...76
В Великих Луках женщина за рулем «Ниссан Кашкай» не пропустила даму на «Черри», пострадала один из водителей
В Великих Луках женщина за рулем «Ниссан Кашкай» не пропустила даму на «Черри». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД России по Псковской области, это произошло 15 февраля на улице Дружбы у дома 29/27.
Водитель «Ниссан Кашкай», женщина 1964 года рождения не выполнила требование ПДД уступить дорогу автомобилю, пользующемуся преимуществом в движении, совершила столкновение с «Черри А 15», под управлением женщины 1987 года рождения.
Пострадала водитель «Черри».
Всего 15 февраля на территории Псковской области зарегистрировано 3 ДТП, в которых 3 человека получили ранения различной степени тяжести.
В Печорском районе в 00.20 в д. Подавалицы водитель «Ауди – 80» совершил наезд на опору ЛЭП. Управлявший автомашиной молодой человек 1983 года рождения не имел права управления. Он не выбрал безопасный скоростной режим, не справился с управлением. Водитель получил различные травмы, госпитализирован.
Источник: Псковская Лента Новостей