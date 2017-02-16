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В Пскове на улице Некрасова и проспекте Энтузиастов сбили пешеходов

17.02.2017 22:20 ПЛН, Псков

Два дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов произошло вечером в пятницу, 17 февраля, в Пскове.
 
Как информирует сайт Главного управления МЧС России по региону, в 20:02  поступило сообщение о ДТП по адресу: Псков, проспект Энтузиастов. Для ликвидации последствий ДТП с участием легкового автомобиля и пешехода привлекалась 1 единица техники, 4 человека.
 
В 19:24 поступило сообщение о ДТП по адресу: Псков, ул. Некрасова с участием легкового автомобиля и пешехода. Для ликвидации последствий ДТП привлекалась 1 единица техники, 4 человека.
 
Информация о пострадавших уточняется. 
 
Кроме того, в 18:15 поступило сообщение о ДТП по адресу: Себежский район, 49-й км автодороги Опочка - Дубровка с участием двух легковых автомобилей. Для ликвидации ДТП привлекалась 1 единица техники, 3 человека. Информация о пострадавших уточняется. 
 

Источник: Псковская Лента Новостей



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