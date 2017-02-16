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В Пскове на улице Некрасова и проспекте Энтузиастов сбили пешеходов
17.02.2017 22:20 ПЛН, Псков
Два дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов произошло вечером в пятницу, 17 февраля, в Пскове.
Как информирует сайт Главного управления МЧС России по региону, в 20:02 поступило сообщение о ДТП по адресу: Псков, проспект Энтузиастов. Для ликвидации последствий ДТП с участием легкового автомобиля и пешехода привлекалась 1 единица техники, 4 человека.
В 19:24 поступило сообщение о ДТП по адресу: Псков, ул. Некрасова с участием легкового автомобиля и пешехода. Для ликвидации последствий ДТП привлекалась 1 единица техники, 4 человека.
Информация о пострадавших уточняется.
Кроме того, в 18:15 поступило сообщение о ДТП по адресу: Себежский район, 49-й км автодороги Опочка - Дубровка с участием двух легковых автомобилей. Для ликвидации ДТП привлекалась 1 единица техники, 3 человека. Информация о пострадавших уточняется.
Источник: Псковская Лента Новостей
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