В Пскове на улице Некрасова и проспекте Энтузиастов сбили пешеходов

Два дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов произошло вечером в пятницу, 17 февраля, в Пскове.

Как информирует сайт Главного управления МЧС России по региону, в 20:02 поступило сообщение о ДТП по адресу: Псков, проспект Энтузиастов. Для ликвидации последствий ДТП с участием легкового автомобиля и пешехода привлекалась 1 единица техники, 4 человека.

В 19:24 поступило сообщение о ДТП по адресу: Псков, ул. Некрасова с участием легкового автомобиля и пешехода. Для ликвидации последствий ДТП привлекалась 1 единица техники, 4 человека.

Информация о пострадавших уточняется.

Кроме того, в 18:15 поступило сообщение о ДТП по адресу: Себежский район, 49-й км автодороги Опочка - Дубровка с участием двух легковых автомобилей. Для ликвидации ДТП привлекалась 1 единица техники, 3 человека. Информация о пострадавших уточняется.

Источник: Псковская Лента Новостей