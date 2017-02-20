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Большегруз с пропаном и «Джип» столкнулись в Псковском районе
20.02.2017 09:02 ПЛН, Псков
17 февраля в 9.18 в Псковском районе на 301 км трассы Санкт-Петербург - Киев произошло ДТП с участием грузового автомобиля «Вольво» и «Джипа».
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в результате столкновения пострадал водитель «Джипа». Большегруз перевозил цистерну с пропаном, она не повреждена.
В 14.20 прицеп со сжиженным газом был отбуксирован в Псков.
Источник: Псковская Лента Новостей
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