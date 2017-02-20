В Псковском районе «Хонда» на встречке столкнулась с двумя автомобилями и насмерть сбила пешехода

В Псковском районе 18 февраля произошло смертельное ДТП. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в 14.20 на 15-км автодороги Пскова - Палкино водитель автомобиля «Хонда Аккорд» при совершении обгон выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Лада Веста», который поворачивал налево.

Затем «Хонда» совершила наезд на пешехода 1989 года рождения и стоящую за ним «Газель». В результате ДТП пешеход погиб на месте.

Источник: Псковская Лента Новостей