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09:10 В Псковском районе «Хонда» на встречке столкнулась с двумя автомобилями и насмерть сбила пешехода
В Псковском районе «Хонда» на встречке столкнулась с двумя автомобилями и насмерть сбила пешехода
20.02.2017 09:10 ПЛН, Псков
В Псковском районе 18 февраля произошло смертельное ДТП. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в 14.20 на 15-км автодороги Пскова - Палкино водитель автомобиля «Хонда Аккорд» при совершении обгон выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Лада Веста», который поворачивал налево.
Затем «Хонда» совершила наезд на пешехода 1989 года рождения и стоящую за ним «Газель». В результате ДТП пешеход погиб на месте.
Источник: Псковская Лента Новостей
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