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«Мерседес» оказался в кювете на прямом участке Гдовского шоссе
20.02.2017 09:34 ПЛН, Псков
«Мерседес» оказался в кювете на прямом участке Гдовского шоссе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД по Псковской области, ДТП произошло в субботу, 18 февраля, около 9.00.
На 17 километре автодороги Псков - Гдов (Псковский район, поблизости от д. Ершово) водитель автомашины «Мерседес бенц», мужчина 1983 года рождения на прямом участке дороги съехал в кювет и совершил наезд на дерево.
Пострадал пассажир - мужчина 1975 года рождения. Он получил незначительные травмы.
Водитель трезвый.
По словам очевидцев, автомобиль получил сильные технические повреждения.
Источник: Псковская Лента Новостей
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