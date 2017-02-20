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«Мерседес» оказался в кювете на прямом участке Гдовского шоссе

20.02.2017 09:34 ПЛН, Псков

«Мерседес» оказался в кювете на прямом участке Гдовского шоссе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД по Псковской области, ДТП произошло в субботу, 18 февраля, около 9.00.

На 17 километре автодороги Псков - Гдов (Псковский район, поблизости от д. Ершово) водитель автомашины «Мерседес бенц», мужчина 1983 года рождения на прямом участке дороги съехал в кювет и совершил наезд на дерево.

Пострадал пассажир - мужчина 1975 года рождения. Он получил незначительные травмы.

Водитель трезвый.

По словам очевидцев, автомобиль получил сильные технические повреждения. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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