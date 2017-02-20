В Великих Луках водитель «Чери» въехал в дерево и скончался

18 февраля в 16.20 в Великих Луках произошло ДТП, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

На ул. Палкинской у дома №7 водитель автомобиля «Чери» 1072 года рождения выехал на полосу встречного движения, совершил касательное столкновение с автомобилем «Хендай Солярис», после чего съехал кювет и совершил наезд на дерево. ,

В результате аварии водитель «Чери» скончался на месте происшествия.

Источник: Псковская Лента Новостей