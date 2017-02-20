www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

При попытке скрыться врезался в забор Коды регионов на автономерах Первый этап соревнований по зимнему дрифту прошел в Псковском районе. ФОТО Медицинское освидетельствование для пьяных водителей может стать платным Куда отправиться за «дворниками»? В LAF автомаркет Сергей Стиллавин и Рустам Вахидов испытали Hyundai Solaris 2017 в Пушкинских Горах «Псковские тепловые сети» покупают «Хендай i40» за 1,25 млн рублей Прекрасное далеко Patron - товарная марка, которой можно доверять Депутаты инициировали реконструкцию дороги Неелово - Кривск с устройством велодорожки Трезвый город Ограничения движения на масленицу Медицинское освидетельствование для пьяных водителей может стать платным Медицинское освидетельствование для пьяных водителей может стать платным «Псковские тепловые сети» покупают «Хендай i40» за 1,25 млн рублей Трезвый город
     2-я очередь Северного обхода Пскова    Путепровод Великие Луки    Оптимизация пешеходных переходов в Пскове   

В Великих Луках водитель «Чери» въехал в дерево и скончался

20.02.2017 09:27 ПЛН, Псков

18 февраля в 16.20 в Великих Луках произошло ДТП, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

На ул. Палкинской у дома №7 водитель автомобиля «Чери» 1072 года рождения выехал на полосу встречного движения, совершил касательное столкновение с автомобилем «Хендай Солярис», после чего съехал кювет и совершил наезд на дерево. ,

В результате аварии водитель «Чери» скончался на месте происшествия.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 2 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







 

Голосование

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







Календарь ДТП

xx
«« 2017 г.
«« февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28