Полиция и ГИБДД устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Псковском районе. ФОТОНа месте ДТП, произошедшего сегодня утром на автодороге Псков — Неелово — Кривск, работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства аварии, сообщили Псковской Ленте...76
09:10 В Псковском районе «Хонда» на встречке столкнулась с двумя автомобилями и насмерть сбила пешехода
В Великих Луках водитель «Чери» въехал в дерево и скончался
20.02.2017 09:27 ПЛН, Псков
18 февраля в 16.20 в Великих Луках произошло ДТП, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
На ул. Палкинской у дома №7 водитель автомобиля «Чери» 1072 года рождения выехал на полосу встречного движения, совершил касательное столкновение с автомобилем «Хендай Солярис», после чего съехал кювет и совершил наезд на дерево. ,
В результате аварии водитель «Чери» скончался на месте происшествия.
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментарии: 2 | Вставить в блог | Версия для печати