Трех пешеходов сбили в Пскове утром в понедельник

Трех пешеходов сбили в Пскове утром в понедельник. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, 20 февраля около 6.50 водитель автобуса ПАЗ сбил человека на улице Коммунальная у дома №45.

Водитель автобуса, мужчина 1977 года рождения при выезде направо с Восточного проезда в сторону Западной совершил наезд на мужчину 1965 года рождения. По предварительным данным, мужчина шел вне пешеходного перехода. С травмами доставлен в областную больницу.

Водитель, по внешним признакам, трезвый. Информации о результатах медицинской экспертизы на состояние опьянения пока нет.

Около 7.30 на улице Коммунальной у дома 32, водитель автомашины «Лада Гранта», женщина 1978 года рождения совершила наезд на пешехода-женщину. Сообщение поступило из травмпункта. Автомашина двигалась со стороны Юбилейной в сторону ул. Горького.

Около 8 часов утра на улице Розы Люксембург, 22 водитель ВАЗ-2115, мужчина 1973 года рождения совершил наезд на пешехода-женщину. Пострадавшая доставлена в областную больницу. По предварительным данным, она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Также двух человек сбили в пятницу.

17 февраля на проспект Энтузиастов, 1 в 20.10 водитель «Ниссан террана», женщина 1981 года рождения совершила наезд на девушку 2000 года рождения. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. У нее выявлено сотрясение головного мозга, ушиб поясничной области, доставлена в детскую областную больницу. Водитель трезвая.

17 февраля в ГИБДД из медучреждения поступила информация, что 19.10 на улице Некрасова, 12 водитель неустановленной автомашины совершил наезд на женщину 1975 года рождения. У нее выявлены закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом лодыжки, ушиб мягких тканей височно-теменной волости. Личность водителя устанавливается. Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят обращаться по телефонам 29-25-82 или 29-25-83.

ГИБДД обращается к водителям с просьбой быть предельно внимательными в темное время суток.

Источник: Псковская Лента Новостей