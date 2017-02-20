В Палкинском районе водитель «Опеля Мокко» сбил пешехода

В Палкинском районе водитель автомашины «Опель Мокко» совершил наезд на пешехода. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД по Псковской области, наезд совершил мужчина 1954 года рождения.

Это произошло 18 февраля в 19.45 на 40 километре дороги Псков – Палкино, возле н.п. Палкино. Пешеход 1969 года рождения с травмами госпитализирован. Водитель трезв.

За выходные дни зарегистрировано еще несколько дорожных происшествий.

17 февраля в 09.15 в Псковском районе на 301 километре дороги Санкт-Петербург-Невель, водитель автомашины JEEP – мужчина 1960 года рождения не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с движущейся во встречном направлении автомашиной Вольво, под управлением мужчины 1968 года рождения. Водитель JEEP с травмами доставлен в Псковскую областную больницу.

В Пскове в 12.55 на улице Вокзальной у дома 46 водитель «Мерседеса», молодой человек 1989 года рождения при выезде на главную дорогу с второстепенной, не уступил дорогу движущемуся по главной автодороге транспортному средству и совершил столкновение с ВАЗ-21120, за рулем которой находился молодой человек 1989 года рождения. Пассажирка «Мерседес» 1954 года рождения самостоятельно обратилась в травмпункт.

17 февраля в Себежском районе в 18.00 на 48 километре дороги Опочка-Дубровка водитель автомашины «Опель Астра», молодой человек 1984 года рождения при выполнении обгона совершил выезд на полосу встречного движения и столкновение с встречной автомашиной «Фольксваген Тоуран», под управлением женщины 1959 года рождения.

Водитель «Опеля» и пассажирка 1989 года рождения госпитализированы. Водитель «Фольксвагена» получила незначительные травмы.

19 февраля в Новосокольническом районе в 14.35 на 505 км. шоссе Москва-Балтия (возле д. Севастьяново) водитель автомашины ИЖ-21261 - молодой человек 1982 года рождения не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. Пассажирка 1983 года рождения пострадала, не госпитализирована. Водитель трезв.

Источник: Псковская Лента Новостей