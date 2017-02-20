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В Бежаницком районе водитель «десятки» выехал на встречную полосу и врезался в «Волгу» с пьяным водителем

20.02.2017 21:04 ПЛН, Псков

В Бежаницком районе водитель «десятки» выехал на встречную полосу и врезался в «Волгу» с пьяным водителем. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД по Псковской области, столкновение произошло 18 февраля в 21.00 на 74 километре дороги Порхов-Успенье, возле д. Уда.

Водитель автомашины  ВАЗ-21102 – мужчина 1967 года рождения выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной «Волга Сайбер», под управлением мужчины 1965 года рождения который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Водитель с полученными травмами госпитализирован. Водитель ВАЗ-21102 трезв.

Источник: Псковская Лента Новостей



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