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21:04 В Бежаницком районе водитель «десятки» выехал на встречную полосу и врезался в «Волгу» с пьяным водителем
В Бежаницком районе водитель «десятки» выехал на встречную полосу и врезался в «Волгу» с пьяным водителем
20.02.2017 21:04 ПЛН, Псков
В Бежаницком районе водитель «десятки» выехал на встречную полосу и врезался в «Волгу» с пьяным водителем. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД по Псковской области, столкновение произошло 18 февраля в 21.00 на 74 километре дороги Порхов-Успенье, возле д. Уда.
Водитель автомашины ВАЗ-21102 – мужчина 1967 года рождения выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной «Волга Сайбер», под управлением мужчины 1965 года рождения который находился в состоянии алкогольного опьянения.
Водитель с полученными травмами госпитализирован. Водитель ВАЗ-21102 трезв.
Источник: Псковская Лента Новостей
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