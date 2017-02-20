Пассажирка ВАЗа угодила в роддом после столкновения с «Фордом» на Труда, 47

За прошедшие сутки, 20 февраля, на территории Псковской области зарегистрировано 8 ДТП, в которых 8 человек получили ранения различной степени тяжести. Одно ДТП (от 19 февраля) совершено водителем в нетрезвом состоянии.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Псковской области, в Опочке 19 числа в 22.05 на ул. Коммунальная, 49 водитель автомашины «Фольксваген Пассат», мужчина 1981 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на пешехода – молодого человека 1992 года рождения, который двигался по краю проезжей части в попутном направлении. В результате ДТП пешеход с полученными травмами госпитализирован райбольницу.

20 февраля в 6.50 на улице Коммунальной, 45 в Пскове водитель автобуса ПАЗ-32053 – мужчина 1977 года рождения - при повороте направо на регулируемом перекрестке совершил наезд на пешехода – мужчину 1965 года рождения, переходящего проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход с полученными травмами был госпитализирован в Псковскую областную больницу.

В 6.40 в Пскове на Коммунальной, 32 водитель автомобиля «Лада Гранта» - женщина 1978 года рождения - совершила наезд на женщину 1949 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получила незначительные травмы, не госпитализирована.

В 8.00 на улице Р. Люксембург, 22 в Пскове водитель ВАЗ-2115 1973 года рождения совершил наезд на женщину 1963 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получила незначительные травмы, не госпитализирована.

В 5.10 у дома № 47 по ул. Труда в Пскове водитель «Форда Мондео» 1982 года рождения при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу автомобилю ВАЗ – 21093 под управлением молодого человека 1982 года рождения. В результате ДТП пассажир ВАЗ 21093 – женщина 1989 года рождения - доставлена в роддом Пскова.

В Пскове в 19.15 на ул. Льва Толстого, 51, водитель 1967 года рождения, управляя автомобилем «Тойота Авенсис», при повороте налево на регулируемом перекрестке совершил наезд на пешехода – женщину 1961 года рождения., которая переходила проезжую часть дороги по пешеходному переходу на регулируемом перекрестке. В результате ДТП пешеход получила незначительные травмы, не госпитализирована.

Источник: Псковская Лента Новостей