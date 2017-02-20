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Неизвестный водитель сбил мальчика в Великих Луках и скрылся
21.02.2017 16:17 ПЛН, Псков
В Великих Луках 20 февраля в 20.00 на ул. Холмской, 18 неустановленный водитель на неустановленной автомашине совершил наезд на мальчика 2004 года рождения, который переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Псковской области, в результате ДТП пешеход самостоятельно обратился в Великолукскую ЦГБ. Водитель с места ДТП скрылся.
Источник: Псковская Лента Новостей
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