Неизвестный водитель сбил мальчика в Великих Луках и скрылся

В Великих Луках 20 февраля в 20.00 на ул. Холмской, 18 неустановленный водитель на неустановленной автомашине совершил наезд на мальчика 2004 года рождения, который переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Псковской области, в результате ДТП пешеход самостоятельно обратился в Великолукскую ЦГБ. Водитель с места ДТП скрылся.

Источник: Псковская Лента Новостей