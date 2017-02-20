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ДТП с участием легковых автомобилей произошли в Великих Луках и Палкинском районе
21.02.2017 20:14 ПЛН, Псков
Дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей произошло сегодня днем в Великих Луках. Как информирует сайт Главного управления МЧС России по Псковской области, сообщение о ДТП на Октябрьском проспекте поступило в 16:32. Для ликвидации последствий ДТП привлекалась 1 единица техники, 3 человека.
Кроме того, в 16:22 поступило сообщение о ДТП по адресу: Палкинский район, Новоуситовская волость, д. Дорожино с участием легкового автомобиля. Для ликвидации ДТП привлекалась 1 единица техники, 2 человека.
Информация о пострадавших уточняется.
Источник: Псковская Лента Новостей
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