ДТП с участием легковых автомобилей произошли в Великих Луках и Палкинском районе

Дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей произошло сегодня днем в Великих Луках. Как информирует сайт Главного управления МЧС России по Псковской области, сообщение о ДТП на Октябрьском проспекте поступило в 16:32. Для ликвидации последствий ДТП привлекалась 1 единица техники, 3 человека.

Кроме того, в 16:22 поступило сообщение о ДТП по адресу: Палкинский район, Новоуситовская волость, д. Дорожино с участием легкового автомобиля. Для ликвидации ДТП привлекалась 1 единица техники, 2 человека.

Информация о пострадавших уточняется.

Источник: Псковская Лента Новостей