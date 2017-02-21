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Полиция и ГИБДД устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Псковском районе. ФОТО

Полиция и ГИБДД устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Псковском районе. ФОТО

На месте ДТП, произошедшего сегодня утром на автодороге Псков — Неелово — Кривск, работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства аварии, сообщили Псковской Ленте...76

Водитель «Ниссана» попал в больницу после выезда на встречную полосу и столкновения с «Газелью» на трассе в Палкинском районе

22.02.2017 16:41 ПЛН, Псков

21 февраля на территории Псковской области зарегистрировано 4 ДТП, в которых 5 человек получили ранения различной степени тяжести. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД по Псковской области, два из них произошли на автодороге Петербург - Невель

В 20.30 в Палкинском районе на 315 километре шоссе водитель «Ниссан Альмера», мужчина 1977 года рождения выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с встречной «Газелью», под управлением молодого человека 1987 года рождения.

Водитель «Ниссана» госпитализирован в больницу Острова. Водитель «Газели» с полученными травмами оставлен на месте ДТП.

В Пскове в 07.40 на 283 километре шоссе у поворота на улицу Гудина водитель ВАЗ-21150, молодой человек 1984 года рождения не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля и совершил столкновение с «Рено Меган», под управлением женщины 1973 года рождения, которая совершала поворот налево. Водитель «Рено» обратилась в травмпункт, не госпитализирована.

Еще одно ДТП произошло в Великих Луках. На  Октябрьском проспекте у дома 92 водитель «Вольво», мужчина 1957 года рождения при выезде на дорогу с прилегающей территории совершил столкновение с автомашиной «Фольксваген Пассат», под управлением молодого человека 1988 года рождения, который двигался по главной дороге. Пассажир - мальчик 2011 года рождения получил незначительные травмы, не госпитализирован.

Источник: Псковская Лента Новостей



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