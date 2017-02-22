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Грузовик и ВАЗ столкнулись на Ленинградском шоссе у Псковской районной больницы
23.02.2017 11:06 ПЛН, Псков
Утром в четверг, 23 февраля, произошло ДТП на Ленинградском шоссе в Пскове.
Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, недалеко от районной больницы столкнулись ВАЗ и грузовик.
Легковой автомобиль получил значительные технические повреждения.
На месте работают сотрудники ГИБДД.
Движение незначительно затруднено.
Источник: Псковская Лента Новостей
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