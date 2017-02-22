Грузовик и ВАЗ столкнулись на Ленинградском шоссе у Псковской районной больницы

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, недалеко от районной больницы столкнулись ВАЗ и грузовик.

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?

Да, оба нужны

Нет, можно убрать ближний к Рижскому проспекту







