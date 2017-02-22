www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

Ограничения движения на масленицу Коды регионов на автономерах Patron - товарная марка, которой можно доверять Прекрасное далеко Депутаты инициировали реконструкцию дороги Неелово - Кривск с устройством велодорожки Куда отправиться за «дворниками»? В LAF автомаркет Медицинское освидетельствование для пьяных водителей может стать платным При попытке скрыться врезался в забор Первый этап соревнований по зимнему дрифту прошел в Псковском районе. ФОТО Сергей Стиллавин и Рустам Вахидов испытали Hyundai Solaris 2017 в Пушкинских Горах «Псковские тепловые сети» покупают «Хендай i40» за 1,25 млн рублей Трезвый город Прекрасное далеко Прекрасное далеко Медицинское освидетельствование для пьяных водителей может стать платным «Псковские тепловые сети» покупают «Хендай i40» за 1,25 млн рублей
     2-я очередь Северного обхода Пскова    Путепровод Великие Луки    Оптимизация пешеходных переходов в Пскове   

Грузовик и ВАЗ столкнулись на Ленинградском шоссе у Псковской районной больницы

23.02.2017 11:06 ПЛН, Псков

Утром в четверг, 23 февраля, произошло ДТП на Ленинградском шоссе в Пскове.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, недалеко от районной больницы столкнулись ВАЗ и грузовик.

Легковой автомобиль получил значительные технические повреждения.

На месте работают сотрудники ГИБДД.

Движение незначительно затруднено.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







 

Голосование

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







Календарь ДТП

xx
«« 2017 г.
«« февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28