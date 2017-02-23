www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

Ограничения движения на масленицу Медицинское освидетельствование для пьяных водителей может стать платным Депутаты инициировали реконструкцию дороги Неелово - Кривск с устройством велодорожки Коды регионов на автономерах Сергей Стиллавин и Рустам Вахидов испытали Hyundai Solaris 2017 в Пушкинских Горах Patron - товарная марка, которой можно доверять Прекрасное далеко Трезвый город «Псковские тепловые сети» покупают «Хендай i40» за 1,25 млн рублей Первый этап соревнований по зимнему дрифту прошел в Псковском районе. ФОТО При попытке скрыться врезался в забор Куда отправиться за «дворниками»? В LAF автомаркет «Псковские тепловые сети» покупают «Хендай i40» за 1,25 млн рублей Прекрасное далеко Куда отправиться за «дворниками»? В LAF автомаркет Куда отправиться за «дворниками»? В LAF автомаркет
     2-я очередь Северного обхода Пскова    Путепровод Великие Луки    Оптимизация пешеходных переходов в Пскове   

Две фуры из Латвии съехали в кювет на трассе в Псковской области

25.02.2017 10:30 ПЛН, Псков

24 февраля на федеральной трассе М-9 «Балтия» в Псковской области  произошло два ДТП с участием большегрузных автомобилей. Как сообщает Луки.ру, в 12.15 на 452-м километре автодороги в Куньинском районе и в 13.00 на 472-м километре трассы М-9 Балтия водители из Латвии 1959 и 1979 годов рождения не учли погодные условия, выбрали неправильный скоростной режим и съехали в кювет. 

Водители не пострадали.

Отдел ГИБДД Великолукский призывает водителей быть внимательными на дороге и учитывать погодные условия.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 3 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







 

Голосование

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







Календарь ДТП

xx
«« 2017 г.
«« февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28