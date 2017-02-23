Две фуры из Латвии съехали в кювет на трассе в Псковской области

24 февраля на федеральной трассе М-9 «Балтия» в Псковской области произошло два ДТП с участием большегрузных автомобилей. Как сообщает Луки.ру, в 12.15 на 452-м километре автодороги в Куньинском районе и в 13.00 на 472-м километре трассы М-9 Балтия водители из Латвии 1959 и 1979 годов рождения не учли погодные условия, выбрали неправильный скоростной режим и съехали в кювет.

Водители не пострадали.

Отдел ГИБДД Великолукский призывает водителей быть внимательными на дороге и учитывать погодные условия.

Источник: Псковская Лента Новостей