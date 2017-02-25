Смертельное ДТП произошло на трассе «Балтия» в Псковской области

Смертельное ДТП произошло сегодня вечером на 510-м км трассы «Балтия» в Новосокольническом районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, столкнулись автомобили «ВАЗ» и «Форд».

По предварительной информации, 5 человек травмированы, 1 человек погиб. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД.

Источник: Псковская Лента Новостей