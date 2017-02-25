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Смертельное ДТП произошло на трассе «Балтия» в Псковской области

26.02.2017 21:32 ПЛН, Псков

Смертельное ДТП произошло сегодня вечером на 510-м км трассы «Балтия» в Новосокольническом районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, столкнулись автомобили «ВАЗ» и «Форд».

По предварительной информации, 5 человек травмированы, 1 человек погиб. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД.

Источник: Псковская Лента Новостей



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