В Плюсском районе водитель въехал в фонарный столб, а в Стругокрасненском - в дерево

За прошедшие выходные дни - 24, 25 и 26 февраля - на территории Псковской области зарегистрировано 8 ДТП, в которых 1 человек погиб и 17 получили ранения различной степени тяжести. Одно ДТП совершено по вине пьяного водителя.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УГИБДД УМВД России по Псковской области, 23 февраля в Плюсском районе в 22.00 на 180 км автодороги Санкт-Петербург-Невель молодой человек 1993 года рождения, управляя «БМВ 520», не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением, в результате чего совершил съезд в левый кювет с дальнейшим наездом на опору освещения. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир «БМВ» 1993 года рождения (доставлены в больницу города Луга Ленобласти). Еще один пассажир, 1993 года рождения, доставлен в Псковскую областную больницу.

25 февраля в 20.10 в Пушкиногорском районе на 23 км автодороги Новгородка - Локня водитель мопеда «Орион» 1994 года рождения, управляя мопедом без прав, выезжая с второстепенной дороги на главную, не уступил дорогу и совершил столкновение с автомашиной «Фольксваген Пассат» под управлением мужчины 1967 года рождения. В результате ДТП водитель мопеда с полученными травмами госпитализирован в Островскую больницу.

В Пскове в 23:20 у дома 5/12 по Рижскому проспекту водитель автомобиля «Хаммер Н3» 1995 года рождения совершая левый поворот на регулируемом перекрестке на разрешающий сигнал светофора, не уступил дорогу «Тойоте Авенсис» под управлением молодого человека 1981 года рождения, который двигался по встречному направлению. В результате ДТП водитель «Тойоты» обратился в областную больницу, отпущен домой.

26 февраля в Пскове в 05.35 у дома 57 по Рижскому проспекту водитель «Лады Гранта» 1987 года рождения, совершая разворот с крайнего правого положения, не убедился в безопасности маневра, совершил столкновение с «Шевроле Авео» под управлением молодого человека 1994 года рождения, который двигался в левой полосе для движения прямо, в попутном направлении. В результате ДТП водитель «Лады» получил незначительные травмы, не госпитализирован. Водитель «Шевроле» находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

В 18.40 на 510 км трассы М-9 «Балтия» Новосокольнического района, возле деревни Маево водитель «восьмерки» 1996 года рождения, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с встречным «Фордом Фиеста» под управлением молодого человека 1996 года рождения. В результате ДТП пассажир ВАЗа - молодой человек 1997 года рождения - от полученных травм скончался в карете скорой помощи. Пострадали водитель и три пассажирки ВАЗа (госпитализированы), а также водитель и два пассажира «Форда» (не госпитализированы).

В Стругокрасненском районе в 20.00 на 206-м км дороги Санкт-Петербург - Невель, водитель «Ниссан-Альмера» 1990 года рождения не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, съехал с дороги в правый кювет по ходу движения, опрокинулся и врезался в дерево. В результате ДТП пострадал водитель, который доставлен в Псковскую областную больницу.

В Опочецком районе в 20.30 на 412 км автодороги Санкт-Петербург - Невель водитель автомашины ИВЕКО С 35V 1966 года рождения совершил наезд на женщину 1992 года рождения, которая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, переходила проезжую часть дороги вне зоны видимости пешеходного перехода перед близко идущим автомобилем.

В результате ДТП пешеход получила незначительные травмы, не госпитализирована.

Источник: Псковская Лента Новостей