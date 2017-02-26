В Пустошке следствие просит прекратить уголовное дело в отношении водителя за наезд на 5-летнего мальчика

В Пустошке в суд направлено уголовное дело по обвинению гражданина в совершении наезда на несовершеннолетнего пешехода. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, следствием установлено, что в Пустошке утром 21 декабря 2016 года водитель автомобиля «Шевроле» двигался в направлении регулируемого перекрестка улиц Революции и Октябрьской.

В нарушение Правил дорожного движения при проезде перекрестка и осуществлении поворота налево он не уступил дорогу пешеходу, 2011 года рождения, который в сопровождении своей несовершеннолетней сестры переходил проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, и совершил на него наезд.

В результате дорожно-транспортного происшествия малолетнему пешеходу по неосторожности были причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью. Таким образом, водитель совершил преступление, предусмотренное ч. 1 статьи 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» УК Российской Федерации.

Однако, в ходе расследования обвиняемый сотрудничал со следствием, добровольно оплатил лечение потерпевшего, а также возместил моральный вред.

В связи с этим следствием принято решение о направлении данного уголовного дела в суд с ходатайством о его прекращении и применении к обвиняемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Источник: Псковская Лента Новостей