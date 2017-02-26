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В Пустошке следствие просит прекратить уголовное дело в отношении водителя за наезд на 5-летнего мальчика

27.02.2017 20:45 ПЛН, Псков

В  Пустошке  в  суд  направлено  уголовное дело по обвинению гражданина в совершении наезда на  несовершеннолетнего пешехода.  Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, следствием установлено, что в Пустошке утром 21 декабря 2016 года водитель  автомобиля «Шевроле»  двигался  в направлении регулируемого перекрестка улиц Революции и Октябрьской.

В нарушение Правил дорожного движения  при проезде перекрестка и осуществлении поворота налево он не уступил дорогу пешеходу, 2011 года рождения, который в сопровождении своей несовершеннолетней сестры переходил проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, и совершил на него наезд.

В результате дорожно-транспортного происшествия малолетнему пешеходу  по неосторожности были причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью. Таким образом, водитель  совершил преступление, предусмотренное  ч. 1 статьи  264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»  УК  Российской Федерации.

Однако, в ходе расследования  обвиняемый сотрудничал со следствием, добровольно  оплатил лечение потерпевшего, а также возместил моральный вред.

В связи с этим следствием принято решение о направлении данного уголовного дела  в суд с ходатайством о его прекращении  и применении к обвиняемому  меры  уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Источник: Псковская Лента Новостей



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