В Пскове водитель «Рено Сандеро» сбил пешехода на площади Победы

В Пскове водитель «Рено Сандеро» сбил пешехода. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД по Псковской области, это произошло 28 февраля в 22.23 на улице Советской у дома 53/15 (площадь Победы).

Водитель «Рено», мужчина 1992 года рождения совершил наезд на пешехода - женщину 1980 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу.

Пешеход с травмами госпитализирована.

Источник: Псковская Лента Новостей