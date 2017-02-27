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В Пскове водитель «Рено Сандеро» сбил пешехода на площади Победы
01.03.2017 12:43 ПЛН, Псков
В Пскове водитель «Рено Сандеро» сбил пешехода. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД по Псковской области, это произошло 28 февраля в 22.23 на улице Советской у дома 53/15 (площадь Победы).
Водитель «Рено», мужчина 1992 года рождения совершил наезд на пешехода - женщину 1980 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу.
Пешеход с травмами госпитализирована.
Источник: Псковская Лента Новостей
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