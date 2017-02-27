www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

Трезвый город Депутаты инициировали реконструкцию дороги Неелово - Кривск с устройством велодорожки Прекрасное далеко Медицинское освидетельствование для пьяных водителей может стать платным Сергей Стиллавин и Рустам Вахидов испытали Hyundai Solaris 2017 в Пушкинских Горах Куда отправиться за «дворниками»? В LAF автомаркет Первый этап соревнований по зимнему дрифту прошел в Псковском районе. ФОТО При попытке скрыться врезался в забор «Псковские тепловые сети» покупают «Хендай i40» за 1,25 млн рублей Коды регионов на автономерах Трезвый город Депутаты инициировали реконструкцию дороги Неелово - Кривск с устройством велодорожки Трезвый город Куда отправиться за «дворниками»? В LAF автомаркет Медицинское освидетельствование для пьяных водителей может стать платным Куда отправиться за «дворниками»? В LAF автомаркет
     2-я очередь Северного обхода Пскова    Путепровод Великие Луки    Оптимизация пешеходных переходов в Пскове   

В Пскове водитель «Рено Сандеро» сбил пешехода на площади Победы

01.03.2017 12:43 ПЛН, Псков

В Пскове водитель «Рено Сандеро» сбил пешехода. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД по Псковской области,  это произошло 28 февраля в 22.23 на улице Советской у дома 53/15 (площадь Победы).

Водитель «Рено», мужчина 1992 года рождения совершил наезд на пешехода - женщину 1980 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу.

Пешеход с травмами госпитализирована.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 2 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







 

Голосование

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







Календарь ДТП

xx
«« 2017 г.
«« март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31