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12:56 Водитель «Опеля» пострадал после выезда на встречную полосу и столкновения с «Шевороле Тахо» под Великими Луками
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Водитель «Опеля» пострадал после выезда на встречную полосу и столкновения с «Шевороле Тахо» под Великими Луками
01.03.2017 12:56 ПЛН, Псков
Водитель «Опеля» пострадал после выезда на встречную полосу и столкновения с «Шевороле Тахо» в Великолукском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД по Псковской области, это произошло 27 февраля в 23.00 на 291 километре дороги Шимск – Великие Луки.
Водитель «Опель Вектра», мужчина 1976 года рождения не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с «Шевроле Тахо», под управлением мужчины 1979 года рождения.
Водитель «Опель Вектра» с полученными травмами госпитализирован.
Источник: Псковская Лента Новостей
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